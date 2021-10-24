Жительница Саратова за волосы протащила по лестнице дочь, якобы укравшую у неё деньги. Видео © VK / "ЧП Саратов"

В Саратове женщина вниз головой протащила по лестнице собственную дочь, которая якобы украла у неё деньги. Инцидент попал на видео, оно разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как горе-мать схватила малышку за волосы или капюшон и вышла из подъезда, волоча за собой ребёнка.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошёл возле дома № 53 по Тверской улице. При этом на физическом насилии ужасная история не закончилась. Позже женщину с ребёнком во дворе встретили очевидцы — мать орала на девочку, пока та захлёбывалась от рыданий. Очевидцы пытались вразумить и успокоить жительницу Саратова, однако та заявила, что малышка украла у неё деньги и убежала. Женщине якобы пришлось искать ребёнка два часа. При этом мать угрожала сдать дочь в полицию, а на все замечания свидетелей ужасной сцены распалялась ещё больше.

"Я уже полицию вызвала. Сейчас пусть полиция приедет и забирает. Потому что этот ребёнок вытащил у меня деньги и убежал. Я два часа её искала. Сейчас полиция приедет, пусть забирает её, чтобы она знала, как себя вести. Я два часа здесь, весь дом обежала", — рассказала женщина очевидцам, которые попытались вступиться за малышку.

При этом горе-мать заявила, что уже проводила воспитательные беседы с дочерью, которые, вероятно, не возымели эффекта. В то же время сама девочка плакала и повторяла, что больше так не будет, а спустя некоторое время стала кричать, что лучше будет жить на улице.

В управлении СКР сообщили, что в настоящий момент проводится комплекс мероприятий по установлению всех деталей произошедшего, в том числе личности женщины и девочки. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Позднее Прокуратура Саратовской области установила место проживания женщины — город Энгельс. В ведомстве уточнили, что семья, в которой проживает девочка, является благополучной и "ранее в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности не попадала".

"В настоящее время Прокуратурой Саратовской области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям (бездействиям) законных представителей, установлены причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам", — указали в пресс-службе региональной прокуратуры.