Пушков назвал конфликт, который решит судьбу Евросоюза
По мнению сенатора, ЕС не может позволить себе потерять ещё одну страну, поэтому Варшава, по сути, сейчас "в козырях". Однако ситуация может измениться с приходом к власти в Польше либералов .
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
"Перетягивание каната" между руководством Евросоюза и Польшей может решить судьбу всего ЕС. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
"Будет ли это квазиединое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультралиберальной идеологии, или же Европой наций, то есть объединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них", — написал он в своём телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что второй вариант выглядит более вероятным. По его мнению, Евросоюз не может позволить себе потерять вслед за Великобританией ещё одну страну, поэтому Варшава, по сути, сейчас "в козырях". Однако ситуация может измениться после прихода к власти в Польше либералов, на это и рассчитывают в Брюсселе, заключил Пушков.
Ранее Конституционный суд Польши поставил нормы конституции страны приоритетными над правом Евросоюза. Позднее Лайф сообщал, что Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС. А министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнём". Вслед за этим в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. В Польше же подчеркнули, что не собираются покидать Евросоюз.
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