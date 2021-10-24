Пушков назвал конфликт, который решит судьбу Евросоюза

"Перетягивание каната" между руководством Евросоюза и Польшей может решить судьбу всего ЕС. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

"Будет ли это квазиединое образование, выстроенное на подчинении общему центру в Брюсселе и требованиям ультралиберальной идеологии, или же Европой наций, то есть объединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них", — написал он в своём телеграм-канале.