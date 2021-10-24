США провели спецоперацию у российской границы на случай войны с Москвой

Американские Военно-воздушные силы отправили истребители F-16 на аэродром на острове Шемья (Аляска), который является самым близким к границе России. По словам эксперта Дэвида Экса, это происходит в рамках учений, направленных на отработку возможной войны с Москвой.

Как автор заметил в статье для журнала Forbes, с мая этого года командование США проводит тренировки на Аляске, задачей которых является отработка посадки и взлёта на как можно большем числе некрупных аэродромов.

"ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами", — уточнил Экс.

Таким образом США рассчитывают обрести возможные гарантии того, что в случае бомбардировок некоторые самолёты могут сохраниться и дать отпор. В свою очередь, база на острове Шемья располагается идеально для перехвата российских военных истребителей над Беринговым морем, ведь остров находится в 322 километрах от побережья РФ, заметил эксперт.

При этом такой полёт рискован, добавил автор, аэродром расположен на удалении и пилотам предстоит преодолевать постоянные туманы и штормы.