США провели спецоперацию у российской границы на случай войны с Москвой
Она прошла в идеальном месте для перехвата военных самолётов РФ над Беринговым морем, уточнил эксперт.
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Американские Военно-воздушные силы отправили истребители F-16 на аэродром на острове Шемья (Аляска), который является самым близким к границе России. По словам эксперта Дэвида Экса, это происходит в рамках учений, направленных на отработку возможной войны с Москвой.
Как автор заметил в статье для журнала Forbes, с мая этого года командование США проводит тренировки на Аляске, задачей которых является отработка посадки и взлёта на как можно большем числе некрупных аэродромов.
"ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами", — уточнил Экс.
Таким образом США рассчитывают обрести возможные гарантии того, что в случае бомбардировок некоторые самолёты могут сохраниться и дать отпор. В свою очередь, база на острове Шемья располагается идеально для перехвата российских военных истребителей над Беринговым морем, ведь остров находится в 322 километрах от побережья РФ, заметил эксперт.
При этом такой полёт рискован, добавил автор, аэродром расположен на удалении и пилотам предстоит преодолевать постоянные туманы и штормы.
Ранее Forbes уже рассказывал об "угрожающей России" базе ВВС США на Аляске. До этого момента военный объект не использовался уже около 30 лет.
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