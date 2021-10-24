Из больницы выписали мальчика, которого отец чуть не сжёг в попытке отомстить жене за развод
По словам мамы малыша, он чувствует себя хорошо, раны на лице затягиваются отлично, а вот с левой рукой дела обстоят тяжелее.
Фото © Instagram / edieshka888
В Крыму из больницы выписали четырёхлетнего мальчика, которого отец чуть не сжёг вместе с машиной, пытаясь отомстить жене за развод. О состоянии малыша рассказала его мама, опубликовав пост в "Инстаграме".
"Чувствует себя хорошо, раны хорошо затягиваются, личико почти чистое уже, краснота со временем должна уйти, шрамов, надеюсь, тоже не останется. Левая ручка заживает тяжелее. Да, ещё болит... При ходьбе, беге хромает, больно наступать, но и это заживёт", — написала женщина.
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Она отметила, что у малыша также появился нервный тик левой части лица. Однако мальчик, несмотря на всё случившееся, уже веселится и стойко выдерживает обработки ран.
Мама пострадавшего поблагодарила всех сопереживающих и уполномоченных лиц, которые стремятся обеспечить безопасность семьи и добиться справедливости. Она отметила, что её телефон пока недоступен, так как правоохранители изъяли его для проведения следственных мероприятий.
Напомним, о жуткой истории стало известно в середине октября. Крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына. Малыш попал в больницу с жуткими ожогами, а на его горе-папашу, который также находился в горящей машине, завели уголовное дело.
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