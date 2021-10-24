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Минздрав разрешил кормящим мамам вакцинироваться от ковида "Спутником V"

Сообщество врачей-педиатров воодушевлено возможностью защитить от коронавируса недавно родивших женщин, заявил доктор медицинских наук.

24 октября, 14:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Минздрав России исключил грудное вскармливание из перечня противопоказаний для вакцинации против ковида "Спутником V". Изменения в рекомендации уже внёс разработчик вакцины. Об этом сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжёлого течения коронавирусной инфекции ещё один важный для нас контингент", — рассказал врач-педиатр.

В старых рекомендациях по противопоказаниям к применению "Спутника V" был прописан период грудного вскармливания. Теперь же ставить препарат противопоказано людям с гиперчувствительностью к компонентам вакцины, с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе, с тяжёлыми поствакционными осложнениями, с острыми инфекционными, неинфекционными и хроническими заболеваниями, а также лицам, не достигшим совершеннолетия.

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Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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