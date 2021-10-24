В страшном ДТП с КамАЗом и легковушкой в Башкирии погибло три человека
Ещё двое получили травмы. Судя по кадрам с места ДТП, после удара с большегрузом ВАЗ-2112 оказался за пределами дороги.
Фото © Instagram / gibdd_rb
24 октября в Туймазинском районе Башкирии произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибло три человека. Ещё двое пострадали, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД МВД России.
Уточняется, что в аварию на 1340-м километре дороги М5 "Урал" попали грузовик КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112.
Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии. Жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице. Ещё восемь человек получили травмы.
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