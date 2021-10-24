НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В страшном ДТП с КамАЗом и легковушкой в Башкирии погибло три человека

Ещё двое получили травмы. Судя по кадрам с места ДТП, после удара с большегрузом ВАЗ-2112 оказался за пределами дороги.

24 октября, 14:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVaXFfsMkaf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gibdd_rb</a></p>

Фото © Instagram / gibdd_rb

24 октября в Туймазинском районе Башкирии произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибло три человека. Ещё двое пострадали, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД МВД России.

На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

Уточняется, что в аварию на 1340-м километре дороги М5 "Урал" попали грузовик КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112.

Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии. Жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице. Ещё восемь человек получили травмы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1