В страшном ДТП с КамАЗом и легковушкой в Башкирии погибло три человека

24 октября в Туймазинском районе Башкирии произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибло три человека. Ещё двое пострадали, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе республиканского УГИБДД МВД России.

Уточняется, что в аварию на 1340-м километре дороги М5 "Урал" попали грузовик КамАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112.

Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии. Жертвами аварии стали шесть человек — пятеро умерли на месте, а одна из пострадавших скончалась в больнице. Ещё восемь человек получили травмы.