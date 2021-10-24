На Украине выдвинули России новые требования по Крыму и Донбассу

Россия должна выполнять "международно-правовые обязательства" в отношении крымчан, заявил официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

"Россия, как государство-оккупант, должна чётко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договорённости лидеров нормандского формата", — сказал Николенко, подчеркнув, что Москва "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".

Дипломат потребовал от РФ "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в том числе защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.