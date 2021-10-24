На Украине выдвинули России новые требования по Крыму и Донбассу
В частности, по заявлениям Киева, Москва должна "обеспечить базовые потребности" жителей этих регионов, куда входит и защита от коронавируса.
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Россия должна выполнять "международно-правовые обязательства" в отношении крымчан, заявил официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
"Россия, как государство-оккупант, должна чётко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договорённости лидеров нормандского формата", — сказал Николенко, подчеркнув, что Москва "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".
Дипломат потребовал от РФ "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса", в том числе защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с Крымом и Донбассом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие инициативы провокацией. Российский дипломат уверена, что киевские власти просто хотят помешать жителям полуострова быть услышанными на международных площадках.
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