Россиянин наглядно показал, почему не стоит есть медузу сырой
Попробовать морское существо Олег решил из профессионального интереса, потому что постоянно ищет новые вкусы.
Скриншот видео © VK / "Комсомольская правда – Кубань"
Россиянин наглядно показал, почему не стоит есть медузу сырой. Видео © VK / "Комсомольская правда – Кубань"
Житель Краснодара Олег, ведущий свой кулинарный блог, решил испытать новый опыт и откусил кусочек только что выловленной медузы. Реакцию он записал на видео, запись опубликована в группе "Комсомольская правда – Кубань" в соцсети "ВКонтакте".
У мужчины, который откусил от морского обитателя, начались рвотные позывы, и он сразу выплюнул медузу.
"Не пробуйте никогда", — сделал вывод Олег.
Ранее Лайф рассказывал о 15 странных вещах, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот. У феномена даже появилась отдельная тема под названием "Несъедобные закуски".
Комментариев: 0