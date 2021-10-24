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Россиянин наглядно показал, почему не стоит есть медузу сырой

Попробовать морское существо Олег решил из профессионального интереса, потому что постоянно ищет новые вкусы.

24 октября, 14:21

Скриншот видео © VK / "Комсомольская правда – Кубань"

Россиянин наглядно показал, почему не стоит есть медузу сырой. Видео © VK / "Комсомольская правда – Кубань"

Житель Краснодара Олег, ведущий свой кулинарный блог, решил испытать новый опыт и откусил кусочек только что выловленной медузы. Реакцию он записал на видео, запись опубликована в группе "Комсомольская правда – Кубань" в соцсети "ВКонтакте".

У мужчины, который откусил от морского обитателя, начались рвотные позывы, и он сразу выплюнул медузу.

"Не пробуйте никогда", — сделал вывод Олег.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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