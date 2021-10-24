Россиянин наглядно показал, почему не стоит есть медузу сырой

Житель Краснодара Олег, ведущий свой кулинарный блог, решил испытать новый опыт и откусил кусочек только что выловленной медузы. Реакцию он записал на видео, запись опубликована в группе "Комсомольская правда – Кубань" в соцсети "ВКонтакте".

У мужчины, который откусил от морского обитателя, начались рвотные позывы, и он сразу выплюнул медузу.

Ранее Лайф рассказывал о 15 странных вещах, которые выглядят как аппетитная еда, но на деле лучше никогда не класть их в рот. У феномена даже появилась отдельная тема под названием "Несъедобные закуски".