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Дмитрий Гоблин Пучков призвал россиян прививаться от ковида

Публицист назвал "патентованными дурачками и врагами" людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

24 октября, 14:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTjp_gesj1b/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goblin_oper</a></p>

Фото © Instagram / goblin_oper

Российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил о необходимости прививаться от CoViD-19. Вместе с тем он отметил в посте в "Твиттере", что вакцинировались все члены его семьи, даже переболевшие инфекцией.

"Отвечаю на регулярный вопрос: прививки (от коронавируса. — Прим. Лайфа) делать надо. Я прививку сделал сразу. Вся семья привита, в том числе переболевшие. Дементий привит. Вся контора привита. Чего и вам всем желаю. Антиваксер — это патентованный дурачок и враг", — заявил публицист.

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Ранее Лайф сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида "Спутником V". Журналист призвал соотечественников последовать его примеру и также привиться для защиты от инфекции.

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Авторы
Светлана Оперук
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