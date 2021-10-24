Дмитрий Гоблин Пучков призвал россиян прививаться от ковида
Публицист назвал "патентованными дурачками и врагами" людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса.
Фото © Instagram / goblin_oper
Российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил о необходимости прививаться от CoViD-19. Вместе с тем он отметил в посте в "Твиттере", что вакцинировались все члены его семьи, даже переболевшие инфекцией.
"Отвечаю на регулярный вопрос: прививки (от коронавируса. — Прим. Лайфа) делать надо. Я прививку сделал сразу. Вся семья привита, в том числе переболевшие. Дементий привит. Вся контора привита. Чего и вам всем желаю. Антиваксер — это патентованный дурачок и враг", — заявил публицист.
Ранее Лайф сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида "Спутником V". Журналист призвал соотечественников последовать его примеру и также привиться для защиты от инфекции.
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