Дмитрий Гоблин Пучков призвал россиян прививаться от ковида

Российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил о необходимости прививаться от CoViD-19. Вместе с тем он отметил в посте в "Твиттере", что вакцинировались все члены его семьи, даже переболевшие инфекцией.

"Отвечаю на регулярный вопрос: прививки (от коронавируса. — Прим. Лайфа) делать надо. Я прививку сделал сразу. Вся семья привита, в том числе переболевшие. Дементий привит. Вся контора привита. Чего и вам всем желаю. Антиваксер — это патентованный дурачок и враг", — заявил публицист.