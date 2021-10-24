Психолог объяснила, как через рисунки выявить проблемы у ребёнка

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, как родители могут расшифровать психологическое состояние ребёнка по его рисункам. Как отметила специалист, переживания маленьких авторов легко разгадать через такие "шедевры" .

По словам Искры, сначала необходимо обратить внимание на эмоциональное впечатление от рисунка. Если он вызывает страх или тревогу, то, скорее всего, именно такие чувства в работу и закладывало чадо. Также эксперт рекомендовала акцентировать внимание на качестве линий. К примеру, сильный нажим карандаша свидетельствует о наличии у ребёнка сильного эмоционального напряжения. Вместе с тем значимую роль в детском творчестве играют цвета.

"Чёрный обычно считается подозрительным, но на самом деле на определённом возрастном этапе это абсолютная норма, когда ребёнок использует чёрный цвет", — пояснила Искра в интервью 5-tv.ru, добавив, что данный цвет зачастую используют подростки для самовыражения.

Не стоит бить тревогу, когда дети рисуют каких-либо монстров, подчеркнула психолог. По её мнению, подобные изображения вовсе не говорят о том, что у ребёнка есть проблемы. Возможно, малыш просто впечатлился просмотром мультфильма и таким способом выразил реакцию.

Подводя итог вышесказанному, специалист заметила, что зачастую родители неверно расшифровывают детские рисунки и начинают беспокоиться раньше времени. Поэтому, по мнению Искры, самый надёжный способ распознать проблемы — обратиться к специалисту.