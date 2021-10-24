Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому
У Тимакова сложилось двоякое мнение о необходимости вакцинации несовершеннолетних от CoViD-19. При этом специалист убеждён, что прививки точно нужны ребятам из группы риска.
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Около 13% переболевших коронавирусной инфекцией детей сталкиваются с постковидным синдромом. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
"Дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями болеют тяжело. <…> Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых", — рассказал он в эфире радиостанции "Вести FM".
Говоря о необходимости перехода на вакцинацию детей от коронавируса, Тимаков пояснил, что на этот счёт у него сложилось двоякое мнение. По его словам, это потребуется только в том случае, если у несовершеннолетних так и не сформируется массовый иммунитет к инфекции. При этом врач убеждён, что прививки необходимы детям, которые входят в группу риска.
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.
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