НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

У Тимакова сложилось двоякое мнение о необходимости вакцинации несовершеннолетних от CoViD-19. При этом специалист убеждён, что прививки точно нужны ребятам из группы риска.

24 октября, 14:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Около 13% переболевших коронавирусной инфекцией детей сталкиваются с постковидным синдромом. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями болеют тяжело. <…> Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых", — рассказал он в эфире радиостанции "Вести FM".

Дети стали чаще умирать от постковидного синдрома

Дети стали чаще умирать от постковидного синдрома

Говоря о необходимости перехода на вакцинацию детей от коронавируса, Тимаков пояснил, что на этот счёт у него сложилось двоякое мнение. По его словам, это потребуется только в том случае, если у несовершеннолетних так и не сформируется массовый иммунитет к инфекции. При этом врач убеждён, что прививки необходимы детям, которые входят в группу риска.

Минздрав разрешил кормящим мамам вакцинироваться от ковида "Спутником V"

Минздрав разрешил кормящим мамам вакцинироваться от ковида "Спутником V"

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1