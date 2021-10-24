Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

Говоря о необходимости перехода на вакцинацию детей от коронавируса, Тимаков пояснил, что на этот счёт у него сложилось двоякое мнение. По его словам, это потребуется только в том случае, если у несовершеннолетних так и не сформируется массовый иммунитет к инфекции. При этом врач убеждён, что прививки необходимы детям, которые входят в группу риска.