Полицейские задержали около трёх тысяч преступников в рамках второго этапа мероприятия "Розыск"
Кроме того, правоохранители установили 212 лиц, разыскиваемых другими государствами – участниками СНГ.
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Правоохранители России совместно с полицией стран СНГ задержали почти три тысячи преступников, находившихся в розыске за совершение различных преступлений. Об этом сообщает МВД РФ, подводя итоги второго этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", который проходил с 29 по 30 сентября.
"В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний", — сказано на сайте ведомства.
Среди задержанных 448 человек совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, 943 человека — противоправные деяния против собственности, 207 — в сфере незаконного оборота наркотиков, 175 — экономической направленности, 75 — против личности, а ещё шестеро — за преступления против общественной безопасности.
Также в России обнаружили и задержали 212 лиц, разыскиваемых полицией других государств. Среди них 84 — органами МВД Белоруссии, 43 — Армении, 22 — Молдавии, 15 — Таджикистана, 14 — Казахстана, 12 — Узбекистана, десять — Киргизии, три — Азербайджана, ещё девять — Украины, Румынии, Венгрии, Грузии и Чехии. Также были установлены 108 человек, разыскиваемых правоохранительными органами РФ.
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