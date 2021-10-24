СМИ узнали о попытках уговорить Эрдогана не объявлять персонами нон грата послов 10 стран
Между тем известно, что внешнеполитическое ведомство Турции не торопится выполнять приказ президента. Так, персоны из "чёрного списка" до сих пор не получили соответствующих уведомлений.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram / rterdogan
Дипломаты МИД Турции пытались переубедить президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который распорядился объявить персонами нон грата послов десяти стран, сообщает агентство ANKA, ссылаясь на источники. Решение главы государства обусловлено призывом к освобождению правозащитника Османа Кавалы.
По данным издания, все попытки дипломатов переубедить Эрдогана не увенчались успехом. Турецкий лидер направил приказ в МИД ещё 21 октября. Между тем известно, что турецкое внешнеполитическое ведомство не торопится выполнять волю президента. Так, послы США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции до сих пор не получили соответствующих уведомлений.
А ранее лидер оппозиции Турции назвал причины высылки послов десяти стран. По словам политика, Эрдоган "затащил страну в пропасть" и разрушил экономику государства.
Напомним, 23 октября стало известно, что Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран. В их числе — главы американской и германской дипмиссий.
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