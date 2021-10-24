СМИ узнали о попытках уговорить Эрдогана не объявлять персонами нон грата послов 10 стран

По данным издания, все попытки дипломатов переубедить Эрдогана не увенчались успехом. Турецкий лидер направил приказ в МИД ещё 21 октября. Между тем известно, что турецкое внешнеполитическое ведомство не торопится выполнять волю президента. Так, послы США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции до сих пор не получили соответствующих уведомлений.