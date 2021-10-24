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Кардиолог перечислил смертельно опасные последствия гипертонии

При этом лечение болезни не должно ограничиваться одними таблетками, отметил медик. По его словам, здесь нужен комплексный подход.

24 октября, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что запущенная гипертоническая болезнь может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Как подчеркнул медик, длительное бездействие в особенности угрожает почкам пациентов.

"Гипертоническая болезнь является основной причиной сердечной и почечной недостаточности, вплоть до диализа, то есть когда человека подключают к аппарату искусственной почки", — отметил специалист в интервью Пятому каналу.

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По словам кардиолога, нормальным давлением для человека в любом возрасте является 135 на 85 и меньше. Если же у человека показатели постоянно повышаются до 140–160 на 90, то пора бить тревогу. Гаглошвили указал, что такое состояние, как правило, впоследствии приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, а также сердечной и почечной недостаточности.

При этом лечение гипертонии не должно ограничиваться одними таблетками, добавил медик. По его словам, положительное воздействие на организм пациента оказывают сон, сбалансированное питание, физические нагрузки, а также исключение таких вредных привычек, как курение и алкоголь.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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