В Узбекистане официально завершилось голосование на президентских выборах

На территории Узбекистана официально завершился день голосования на выборах главы государства. В 20:00 по местному времени (18:00 мск) во всех регионах республики закрылось более девяти тысяч избирательных участков.



Центризбирком внёс в Единый электронный список избирателей около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. Отмечается, что к 17:00 по местному времени общая явка составляла 71,8% (14 258 780 человек).

Безопасность голосования обеспечивало более 53 тысяч правоохранителей и представителей общественности. Также следили за ходом выборов около тысячи международных наблюдателей — от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других организаций.