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Сожитель изуродовал женщину, нанеся ей 40 ударов отвёрткой на остановке

Сейчас пострадавшая в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Преступник сбежал, его объявили в розыск.

24 октября, 15:42
<p>Пострадавшая. Фото © <a href="https://vestivrn.ru/news/2021/10/24/40-udarov-v-lico-i-grud-v-voronezhe-izuvechennaya-otvyortkoi-zhenshina-popala-v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вести Воронеж"</a></p>

Пострадавшая. Фото © "Вести Воронеж"

Жительница Воронежа попала в реанимацию после нападения сожителя, который нанёс 39-летней женщине 40 ударов отвёрткой на глазах у прохожих. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

Нападение произошло 21 октября около трёх часов дня. Преступник по неизвестной причине решил расквитаться с возлюбленной прямо на остановке общественного транспорта, прихватив с собой отвёртку. После случившегося пострадавшую забрали в больницу на скорой помощи. Сейчас медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое, она в реанимации.

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Как утверждают знакомые женщины, нападавший способен на подобные поступки, так как ранее он якобы сжёг квартиру спутницы, оставив её без крыши над головой. Не исключено, что в последнее время у них происходили конфликты, поскольку женщина стала замкнутой и ни с кем особо не делилась подробностями личной жизни. После нападения мужчина скрылся.

По данным местных СМИ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник всё ещё находится в розыске. При этом официального подтверждения этой информации от правоохранителей пока не было. По какой причине мужчина мог напасть на женщину — тоже неизвестно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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