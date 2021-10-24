Сожитель изуродовал женщину, нанеся ей 40 ударов отвёрткой на остановке

Жительница Воронежа попала в реанимацию после нападения сожителя, который нанёс 39-летней женщине 40 ударов отвёрткой на глазах у прохожих. Об этом сообщают "Вести Воронеж".

Нападение произошло 21 октября около трёх часов дня. Преступник по неизвестной причине решил расквитаться с возлюбленной прямо на остановке общественного транспорта, прихватив с собой отвёртку. После случившегося пострадавшую забрали в больницу на скорой помощи. Сейчас медики оценивают её состояние как крайне тяжёлое, она в реанимации.

Как утверждают знакомые женщины, нападавший способен на подобные поступки, так как ранее он якобы сжёг квартиру спутницы, оставив её без крыши над головой. Не исключено, что в последнее время у них происходили конфликты, поскольку женщина стала замкнутой и ни с кем особо не делилась подробностями личной жизни. После нападения мужчина скрылся.

По данным местных СМИ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник всё ещё находится в розыске. При этом официального подтверждения этой информации от правоохранителей пока не было. По какой причине мужчина мог напасть на женщину — тоже неизвестно.