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Учёные раскрыли чудодейственные свойства чеснока

Исследователи выяснили, что это растение, в частности, оказывает благоприятное воздействие на бифидобактерии в толстой кишке.

24 октября, 16:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные выяснили, что чеснок может предотвращать болезни желудочно-кишечного тракта. Как отмечают исследователи, такими свойствами он обладает благодаря фруктану — важному подспорью для развития микрофлоры кишечника. В растении содержится от 12,5% до 23,5% таких полимеров фруктозы по сырому весу и более 75% — по сухому. Об этом сообщает ScienceDirect.

Кроме того, эфирное масло чеснока обладает антимикробным действием. Это позволяет подавить рост некоторых патогенов в ЖКТ. Также чеснок оказывает благоприятное воздействие на бифидобактерии в толстой кишке, что приводит к существенным изменениям в составе микрофлоры кишечника благодаря увеличению числа бактерий, которые потенциально полезны для здоровья.

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При этом учёные отмечают, что в опытах с участием животных результат был иной. Исследователи полагают, что, несмотря на то что фруктаны чеснока способствуют селективному росту полезных бактерий, микробиом зверя отличается от человеческого.

Ранее врач-диетолог рассказала, кому вредно есть лук. Доктор отметила, что в целом этот овощ обладает уникальными свойствами и благоприятно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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