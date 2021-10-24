Учёные раскрыли чудодейственные свойства чеснока

Учёные выяснили, что чеснок может предотвращать болезни желудочно-кишечного тракта. Как отмечают исследователи, такими свойствами он обладает благодаря фруктану — важному подспорью для развития микрофлоры кишечника. В растении содержится от 12,5% до 23,5% таких полимеров фруктозы по сырому весу и более 75% — по сухому. Об этом сообщает ScienceDirect.

Кроме того, эфирное масло чеснока обладает антимикробным действием. Это позволяет подавить рост некоторых патогенов в ЖКТ. Также чеснок оказывает благоприятное воздействие на бифидобактерии в толстой кишке, что приводит к существенным изменениям в составе микрофлоры кишечника благодаря увеличению числа бактерий, которые потенциально полезны для здоровья.

При этом учёные отмечают, что в опытах с участием животных результат был иной. Исследователи полагают, что, несмотря на то что фруктаны чеснока способствуют селективному росту полезных бактерий, микробиом зверя отличается от человеческого.