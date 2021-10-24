Литовского мэра задержали за пересечение границы России на лодке

В Куршском заливе российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и ещё двух человек за нарушение границы РФ. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

"МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", — цитирует её национальное радио LRT.

По словам Шмайжите-Кулешене, Маркаускас является заядлым рыбаком и в этот раз он вместе с друзьями уехал на катере "покидать удочки". По всей видимости, они нарушили российскую границу неумышленно. В свою очередь, литовский пограничник Гедрюс Мишутис отметил, что подобные инциденты происходят несколько раз в год. Нарушители, как он указал, обычно отделываются штрафами.

