Литовского мэра задержали за пересечение границы России на лодке
Вместе с градоначальником также попались два его приятеля. По предварительным данным, они оказались на территории нашего государства непреднамеренно.
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В Куршском заливе российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и ещё двух человек за нарушение границы РФ. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
"МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", — цитирует её национальное радио LRT.
По словам Шмайжите-Кулешене, Маркаускас является заядлым рыбаком и в этот раз он вместе с друзьями уехал на катере "покидать удочки". По всей видимости, они нарушили российскую границу неумышленно. В свою очередь, литовский пограничник Гедрюс Мишутис отметил, что подобные инциденты происходят несколько раз в год. Нарушители, как он указал, обычно отделываются штрафами.
Ранее Лайф сообщал, что на границе РФ задержали гражданина Узбекистана, который работал на правоохранителей Украины. Киев, в свою очередь, признал нарушение границы и попросил вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца.
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