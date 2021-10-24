Омбудсмен подтвердил две попытки суицида в калужской колонии

Две попытки суицида действительно случились в исправительной колонии № 3 в Калужской области, однако не 60, как сообщалось ранее в ряде средств массовой информации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Юрий Зельников.

"Всего в штрафном изоляторе в настоящий момент содержатся 60 осуждённых, однако случаи членовредительства были зафиксированы всего у двух из них, а не у всех 60, как пишут некоторые СМИ", — передаёт его слова ТАСС.

Зельников оценил состояние пострадавших как удовлетворительное, сразу после попыток самоубийства им оказали медицинскую помощь в больнице в Анненках, поскольку в самой колонии в выходной не было медработников. Как объяснили омбудсмену осуждённые, попытки суицида они предприняли в знак протеста якобы из-за неоказания необходимой медпомощи и невыдачи лекарств.

"Наверняка были допущены какие-то упущения со стороны сотрудников исправительной колонии, поэтому процессуальная проверка сейчас всё покажет", — добавил Зельников, уточнив, что всех находящихся в ШИЗО опрашивают под видеокамеру, также с ними работают сотрудники прокуратуры.