Медведчук счёл запоздалым предложение Киева увеличить транзит газа со скидкой 50%

Озвученное Киевом предложение увеличить транзит природного газа через территорию Украины со скидкой является абсолютно правильным, но запоздалым. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"То, что сегодня господин Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50%, предложение абсолютно правильное. Только весь вопрос заключается в том, что это он кому предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы этого сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет — я не знаю", — приводит его слова сайт партии ОПЗЖ.

Политик отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение поняли наконец-то, что газотранспортная система (ГТС) страны имеет огромный потенциал. По его мнению, если бы власти в Киеве, начиная со времён Виктора Ющенко, взяли бы "мозги в руки" и делали всё, чтобы прокачка через территорию Незалежной была стабильной, тогда России не надо было бы строить два "Северных потока" или два "Турецких потока".

"Должен был быть создан консорциум, где Украина была бы равноправным хозяином и трубы, и возможности, и экономической выгоды. А сегодня нет ни первого, ни второго, ни третьего", — отрезал Медведчук.

Он также добавил, что украинская ГТС в любой момент может превратиться "в музей металлолома", так как для заключения тех или иных соглашений необходимо общаться с Россией. Удастся ли договориться с кем-нибудь Зеленскому, пока не понятно, заключил политик.