В Братске многодетная мать заперла детей в квартире и пропала на несколько дней

В посёлке Осиновка городского округа Братск Иркутской области многодетная мать оставила четверых малолетних детей в запертой квартире и ушла из дома на несколько дней. Одна из соседок вызвала полицейских после того, как увидела, что брошенным мальчишкам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами.

Как пишет сайт kp.ru, в общей сложности дети просидели в запертой квартире целых три дня. Причём младшему из них всего годик, а старшему — десять лет. Прибывшие на место происшествия стражи порядка не стали вскрывать замки, а вызвали спасателей. Вместе с ними по выдвижной лестнице они забрались в квартиру через окно и по очереди вынесли мальчишек на волю.

"Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых", — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Впрочем, пока горе-мамашу найти не удалось. По словам соседей, женщина неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. К тому же семья состояла на учёте.