НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Братске многодетная мать заперла детей в квартире и пропала на несколько дней

Четверых голодных мальчишек, младшему из которых всего годик, эвакуировали из дома с помощью выдвижной лестницы. Горе-родительницу найти пока не удалось.

24 октября, 17:39
<p>Фото © ГУ МВД России по Иркутской области / <a href="https://www.irk.kp.ru/daily/28347.5/4494150/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">irk.kp.ru</a></p>

Фото © ГУ МВД России по Иркутской области / irk.kp.ru

В посёлке Осиновка городского округа Братск Иркутской области многодетная мать оставила четверых малолетних детей в запертой квартире и ушла из дома на несколько дней. Одна из соседок вызвала полицейских после того, как увидела, что брошенным мальчишкам передают через окно с помощью верёвки пакет с продуктами.

Как пишет сайт kp.ru, в общей сложности дети просидели в запертой квартире целых три дня. Причём младшему из них всего годик, а старшему — десять лет. Прибывшие на место происшествия стражи порядка не стали вскрывать замки, а вызвали спасателей. Вместе с ними по выдвижной лестнице они забрались в квартиру через окно и по очереди вынесли мальчишек на волю.

"Полицейские разыскивают законных представителей несовершеннолетних, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых", — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Жительница Саратова за волосы протащила по лестнице дочь, якобы укравшую у неё деньги

Жительница Саратова за волосы протащила по лестнице дочь, якобы укравшую у неё деньги

Впрочем, пока горе-мамашу найти не удалось. По словам соседей, женщина неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. К тому же семья состояла на учёте.

Ранее Лайф рассказывал, как учительница напилась водки на глазах у детей и избила двух младшеклассниц. Оказалось, что из-за проблем с алкоголем педагога уволили с прошлого места работы.

Крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына

Крымчанин решил отомстить жене за развод и попытался сжечь четырёхлетнего сына

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1