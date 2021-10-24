Воспитатель в тихий час домогался мальчиков, и длилось это не один год
Руководство учреждения встало на защиту педагога, проработавшего 11 лет, но слова шестилетних детей вдруг подтвердил 14-летний подросток.
Воспитатель Андрей. Фото © Telegram-канал SHOT
Правоохранители задержали воспитателя детского сада из Нижнего Новгорода, который несколько лет домогался детей, трогая их под одеялом во время сон-часа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Вскрылись ужасные подробности пребывания малышей в дошкольном учреждении абсолютно случайно. Мама одного из шестилетних воспитанников заметила, как сын перед сном стал лазить рукой себе в трусы. Объяснив малышу, что так делать не стоит, она услышала вопрос, можно ли это Андрею Сергеевичу? Тогда женщина связалась с другими родителями, и дети рассказали, что воспитатель трогает их под одеялом во время тихого часа. Причём только мальчиков. Все молчали, так как педагог убедил их, что это "по-дружески", но распространяться об этом не нужно, а то его уволят и они останутся без приятеля.
Оказалось, что 36-летний Андрей Ф. работает уже 11 лет и выпустил три группы. А вот руководство детсада уверено, что мужчину оклеветали. Однако слова детей внезапно подтвердил 14-летний подросток. Сейчас воспитатель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что семиклассница в Новгородской области сбежала от насильника-рецидивиста, пока тот снимал штаны. Со слов подростка, педофил ударил её по лицу, снял с неё куртку и расстегнул пуговицы брюк, а после стал оголяться сам. Девочка улучила момент и улизнула от извращенца.
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