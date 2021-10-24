Подростки сломали екатеринбуржцу челюсть, но так и не отняли телефон

В Екатеринбурге трое подростков-грабителей жестоко избили мужчину, сломав обе челюсти. Видео © Telegram / SHOT

В Екатеринбурге трое подростков жестоко избили мужчину возле подъезда, требуя отдать смартфон. Перед этим один из злоумышленников брызнул в лицо пострадавшему из газового баллончика, а после подключились остальные. Видео инцидента оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 22 октября, поздно вечером. На кадрах видно, что мужчина начал отбиваться от малолеток сумкой. Однако те продолжали избивать его. В итоге пострадавшему всё-таки удалось отстоять имущество, но в драке отморозки сломали ему обе челюсти, после чего скрылись в неизвестном направлении.