В США госпитализирован патриарх Варфоломей

Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали во время визита в Вашингтон. Как сообщает греческая газета Ortodox Times, в США он прибыл накануне, 23 октября, с первым за 12 лет визитом и собирался пробыть в стране как минимум до 3 ноября.





По данным издания, патриарх Варфоломей почувствовал недомогание из-за усталости на фоне долгого перелёта и слишком насыщенного графика. Отмечается, что сейчас он находится в больнице Университета Джорджа Вашингтона. Там за пациентом тщательно присматривают врачи, его самочувствие пока не даёт поводов для беспокойства.

Уточняется, что накануне патриарх Варфоломей поучаствовал в ужине, который устроил греческий посол в США.