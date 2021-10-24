В США госпитализирован патриарх Варфоломей
В связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика его поместили в больницу. На данный момент самочувствие священнослужителя не даёт поводов для беспокойства.
Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото © ТАСС / Olena Khudiakova / Ukrinform via ZUMA Press Wire
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали во время визита в Вашингтон. Как сообщает греческая газета Ortodox Times, в США он прибыл накануне, 23 октября, с первым за 12 лет визитом и собирался пробыть в стране как минимум до 3 ноября.
По данным издания, патриарх Варфоломей почувствовал недомогание из-за усталости на фоне долгого перелёта и слишком насыщенного графика. Отмечается, что сейчас он находится в больнице Университета Джорджа Вашингтона. Там за пациентом тщательно присматривают врачи, его самочувствие пока не даёт поводов для беспокойства.
Уточняется, что накануне патриарх Варфоломей поучаствовал в ужине, который устроил греческий посол в США.
Ранее Лайф сообщал, что врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом актёра Валерия Гаркалина. Представитель артиста уточнила, что его посещение в инфекционном отделении невозможно. Артист находится в реанимации в состоянии комы.
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