В Турции врачи назвали допустимую дозу потребления сахара

Не более 50 граммов сахара в день — такую дозировку сладкого продукта назвал допустимой глава Турецкого почечного фонда Тимур Эрк. Он отметил, что в среднем граждане его страны потребляют в два раза больше. Руководство Турции поставило целью уменьшить количество сахара в продукции к 2025 году на 10%.

"Продукты с содержанием сахара больше всего влияют на здоровье детей. Результаты исследований наглядно показывают, что в нашей стране более 1,8 миллиона детей страдают ожирением. Во имя будущего наших детей мы должны поддерживать выполнение этого руководства", — цитирует профессора Тимур Эрк издание Türkiye.

В материале также подчёркивается, что повышенное употребление сахара приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней, болезней почек, кариеса, сахарного диабета и некоторых видов рака. Кроме того, Эрк отмечает, что в Турции повышенное потребление соли, что тоже представляет собой серьёзную проблему для здоровья граждан.