В Турции врачи назвали допустимую дозу потребления сахара
В стране 1,8 миллиона детей страдают ожирением из-за повышенного содержания в пище этого продукта.
Фото © Pexels
Не более 50 граммов сахара в день — такую дозировку сладкого продукта назвал допустимой глава Турецкого почечного фонда Тимур Эрк. Он отметил, что в среднем граждане его страны потребляют в два раза больше. Руководство Турции поставило целью уменьшить количество сахара в продукции к 2025 году на 10%.
"Продукты с содержанием сахара больше всего влияют на здоровье детей. Результаты исследований наглядно показывают, что в нашей стране более 1,8 миллиона детей страдают ожирением. Во имя будущего наших детей мы должны поддерживать выполнение этого руководства", — цитирует профессора Тимур Эрк издание Türkiye.
В материале также подчёркивается, что повышенное употребление сахара приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней, болезней почек, кариеса, сахарного диабета и некоторых видов рака. Кроме того, Эрк отмечает, что в Турции повышенное потребление соли, что тоже представляет собой серьёзную проблему для здоровья граждан.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне за год съели по 31 килограмму сахара. По статистике, горожане употребляют на пять килограммов меньше этого продукта, чем сельские жители.
Комментариев: 0