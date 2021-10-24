Бахрейн решил свести к нулю выбросы в атмосферу

Бахрейн сообщил о намерении добиться нулевых выбросов углерода к 2060 году. Таким образом это государство поддержало ранее объявленное решение Саудовской Аравии, которая также намерена свести на нет выбросы углерода за этот же период.

"Королевство Бахрейн стремится к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов углерода в целях защиты окружающей среды и решения проблем, связанных с изменением климата", — цитирует Reuters заявление по итогам заседания правительства Бахрейна.

Как сообщает агентство, к инициативе готовы присоединиться и Объединённые Арабские Эмираты. Напомним, в мае Международное агентство по атомной энергии заявило, что к 2050 году мировое сообщество должно заменить 70% углеродной энергетики на безуглеродную. Саудовские власти весной представили народные инициативы — высадку 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий, 40 млрд деревьев по всему региону. По оценке экспертов, это позволит более чем на 10% сократить выбросы углерода в атмосферу. Планы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030". Одна из главных целей стратегии — диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.