"Спартак" разгромно проиграл "Зениту" из-за нехватки агрессии и отсутствия борьбы за мяч на всех участках поля. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Уровень нашей борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так убегать в контратаки и забегать за спину. Мы были не готовы к потерям мяча", — сказал Витория.

Тренер рассказал, что изначально план на игру был совершенно другим: футболисты должны были больше играть в середине поля и перехватить инициативу. Однако соперник все планы нарушил. Витория не снимает с себя ответственности за проигрыш.

"Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто перехватывал мяч, убегал в контратаки. Это ошибка моя и игроков, ситуация будет обсуждена позже", — добавил он.