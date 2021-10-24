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"Ошибка моя и игроков": Тренер "Спартака" объяснил разгромное поражение в матче с "Зенитом"

По версии наставника, футболисты оказались не готовы к потерям мяча и зря позволяли сопернику "так убегать в контратаки".

24 октября, 19:56
<p>Руй Витория. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Руй Витория. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Спартак" разгромно проиграл "Зениту" из-за нехватки агрессии и отсутствия борьбы за мяч на всех участках поля. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Уровень нашей борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так убегать в контратаки и забегать за спину. Мы были не готовы к потерям мяча", сказал Витория.

Тренер рассказал, что изначально план на игру был совершенно другим: футболисты должны были больше играть в середине поля и перехватить инициативу. Однако соперник все планы нарушил. Витория не снимает с себя ответственности за проигрыш.

"Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто перехватывал мяч, убегал в контратаки. Это ошибка моя и игроков, ситуация будет обсуждена позже", добавил он.

"Мужчина должен принять то, что произошло": Витория отказался отвечать на вопросы об отставке после разгрома от "Зенита"

"Мужчина должен принять то, что произошло": Витория отказался отвечать на вопросы об отставке после разгрома от "Зенита"

Ранее Лайф сообщал, что "Зенит" забил семь мячей и разгромил "Спартак" в домашнем матче РПЛ. Команда Сергея Семака продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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