Литовского мэра-нарушителя российской границы отпустили на родину

Трое граждан Литвы, которые нарушили границу России в Куршском заливе и были задержаны, отправлены на родину. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

По её словам, чтобы добиться отправки нарушителей на родину, пришлось подключать уполномоченного правительства по границе, сотрудников консульской службы. При этом Шмайжите-Кулешене не опровергла, но и не подтвердила информацию о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Ранее сообщалось, что он с двумя приятелями мог нарушить границу, увлёкшись рыбалкой.