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Литовского мэра-нарушителя российской границы отпустили на родину

По данным СМИ, чиновник с двумя приятелями слишком увлёкся рыбалкой и не заметил, как оказался в РФ.

24 октября, 19:43
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Трое граждан Литвы, которые нарушили границу России в Куршском заливе и были задержаны, отправлены на родину. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

"Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву", — сказала Шмайжите-Кулешене в эфире LRT.

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По её словам, чтобы добиться отправки нарушителей на родину, пришлось подключать уполномоченного правительства по границе, сотрудников консульской службы. При этом Шмайжите-Кулешене не опровергла, но и не подтвердила информацию о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Ранее сообщалось, что он с двумя приятелями мог нарушить границу, увлёкшись рыбалкой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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