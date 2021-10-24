Литовского мэра-нарушителя российской границы отпустили на родину
По данным СМИ, чиновник с двумя приятелями слишком увлёкся рыбалкой и не заметил, как оказался в РФ.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Трое граждан Литвы, которые нарушили границу России в Куршском заливе и были задержаны, отправлены на родину. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
"Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву", — сказала Шмайжите-Кулешене в эфире LRT.
По её словам, чтобы добиться отправки нарушителей на родину, пришлось подключать уполномоченного правительства по границе, сотрудников консульской службы. При этом Шмайжите-Кулешене не опровергла, но и не подтвердила информацию о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Ранее сообщалось, что он с двумя приятелями мог нарушить границу, увлёкшись рыбалкой.
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