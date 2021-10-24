В Минздраве рассказали об уникальном нехирургическом способе лечения рака груди

Российские врачи разработали уникальный метод лечения рака груди без хирургического вмешательства — брахитерапию. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, эта методика пока не имеет аналогов.

"Мы сейчас единственный центр, который делает высокодозную брахитерапию. Мы ставим источники, не удаляя опухоль. Эти источники под действием радионуклидов уничтожают опухоль", — уточнил специалист.

Онколог отметил, что создана ядерная аптека, где можно синтезировать препараты, радионуклиды, позволяющие уничтожать метастазы в костях и печени.