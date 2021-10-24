Психиатр назвал причины возникновения алкоголизма

Алкоголизм может возникнуть из-за наследственной предрасположенности. Если в роду человека есть люди с этой зависимостью, то он может легко стать её заложником. Об этом рассказал доктор медицинских наук Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Если в роду есть больные алкоголизмом, то человек по набору своих хромосом уже в группе риска. Если у человека по обеим родительским линиям есть люди, сильно пьющие, то он практически обречён на собственную алкогольную зависимость в том случае, если станет выпивать, пусть даже и немного, но он может очень быстро втянуться", — рассказал специалист.

По словам Сиволапа, депрессия или тревога, а также другие психические расстройства могут стать причинами возникновения алкоголизма — в таком случае речь идёт о группе риска по "внешним обстоятельствам".

"Бывают люди, которые находятся в обеих группах риска. Любое социальное неблагополучие, любые неблагоприятные внешние воздействия тоже способствуют тому, чтобы люди начали выпивать", — заключил эксперт.