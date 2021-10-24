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Раскрыты заработки телохранителей звёзд российского шоубиза

Бывает и так, что помимо зарплаты охранники получают от клиентов бонусы, например в виде оплаты ресторана в день рождения.

24 октября, 19:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что считает своего телохранителя Сергея Баранова членом семьи — на короля эстрады тот работает вот уже 25 лет. А у водителя Примадонны Игоря Польшикова сразу несколько обязанностей: он и помощник, и доверенное лицо, а при необходимости может и защитить, передаёт НТВ.

"Серёжа уже какой-то член семьи. Он со мной уже 25 лет. Он и помощник, он и в доме приберёт, и уберёт", — рассказал Киркоров про своего телохранителя.

Польшиков, который следит за двойняшками Аллы Пугачёвой Гарри и Лизой, ещё и воспитывает внучатого племянника звезды. За безопасность самой Аллы Борисовны отвечает всё чаще её муж, Максим Галкин. Артист следит за тем, чтобы поклонники не докучали супруге.

В то же время телохранители Николая Баскова, как правило, находятся в постоянной боевой готовности, хотя их не видно и не слышно. Охрана артиста подписала специальный контракт, в котором предусматривается пункт о неразглашении информации, связанной с личной жизнью звезды.

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"Бывает, сходишь с поезда или с самолёта, можешь поскользнуться. Или бывает, когда действительно у людей очень зашкаливают эмоции, и были случаи, когда реально бросались, хватались за одежду, пытались поцеловать. Иногда это было очень, так скажем, с истерикой какой-то", — рассказал Басков.

По словам руководителя Агентства телохранителей Александра Алиева, средняя заработная плата сотрудника организации — от 120 тысяч рублей и выше. При этом не исключаются и случаи личного вознаграждения охранника от клиента.

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"Средняя зарплата сотрудника агентства — от 120 тысяч рублей и выше, доходит до 200–220 тысяч рублей. Бывает так, что клиенты сами дают какие-то бонусы. У нас был случай, когда одному из наших телохранителей один наш клиент оплачивал ресторан на день рождения", — отметил Алиев.

Ранее маркетолог раскрыл миллионные заработки Бузовой и Ивлеевой в Instagram. Стоимость размещения коммерческой публикации у самых популярных блогеров начинается от 300 тысяч, самые топовые получают и по полтора миллиона.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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