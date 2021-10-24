В Германии полицейские жёстко задержали пьяного португальца, пристававшего к прохожим. Видео © Instagram / pforzheim_city

Немецкие полицейские жёстко задержали пьяного 25-летнего мужчину из Португалии, который приставал к прохожим. Инцидент случился днём 23 октября в городе Пфорцхайм. На опубликованных в Сети кадрах видно, что нарушителя повалили на землю и надавили коленом на шею.

На видео слышны крики и стоны мужчины. Один из стражей порядка нанёс несколько ударов и выругался в адрес дебошира.

Пресс-атташе городской полиции Дирк Вагнер заявил, что проводится проверка, которая установит правомерность таких мер, передаёт bnn.de. При этом он уточнил, что мужчина в пьяном виде "пытался остановить автомобили и приставал к прохожим", а также "размахивал руками прямо перед лицом полицейских", а позднее оказал сопротивление при задержании и пытался ранить правоохранителей.

После жёсткого задержания буйного гражданина отвезли в участок, однако там он не успокоился. Тогда его оставили на ночь в изоляторе. Тест на алкоголь показал более 2,2 промилле. После консультации с прокуратурой мужчину отпустили, однако в отношении него начато разбирательство по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.