Коленом на шею: В Германии жёстко задержали пристававшего к прохожим пьяного португальца
Иностранец вёл себя агрессивно, попытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось применить силу.
Скриншот видео © Instagram / pforzheim_city
В Германии полицейские жёстко задержали пьяного португальца, пристававшего к прохожим. Видео © Instagram / pforzheim_city
Немецкие полицейские жёстко задержали пьяного 25-летнего мужчину из Португалии, который приставал к прохожим. Инцидент случился днём 23 октября в городе Пфорцхайм. На опубликованных в Сети кадрах видно, что нарушителя повалили на землю и надавили коленом на шею.
На видео слышны крики и стоны мужчины. Один из стражей порядка нанёс несколько ударов и выругался в адрес дебошира.
Пресс-атташе городской полиции Дирк Вагнер заявил, что проводится проверка, которая установит правомерность таких мер, передаёт bnn.de. При этом он уточнил, что мужчина в пьяном виде "пытался остановить автомобили и приставал к прохожим", а также "размахивал руками прямо перед лицом полицейских", а позднее оказал сопротивление при задержании и пытался ранить правоохранителей.
После жёсткого задержания буйного гражданина отвезли в участок, однако там он не успокоился. Тогда его оставили на ночь в изоляторе. Тест на алкоголь показал более 2,2 промилле. После консультации с прокуратурой мужчину отпустили, однако в отношении него начато разбирательство по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Лайф рассказывал, что звезду "Зачарованных" повязали на акции протеста перед Белым домом. Знаменитость выступает против ужесточения законов об избирательном праве американцев.
Комментариев: 0