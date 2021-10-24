Рогозин поддержал допустившего существование инопланетян главу NASA

Необъяснимые явления и объекты часто встречаются человечеству. Такое заявление сделал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в посте в "Фейсбуке".

"Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами", — написал Рогозин в ответ на слова директора NASA Билла Нельсона о возможности существования инопланетян.

Ранее Нельсон в ходе прямого эфира, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, допустил, что инопланетяне могут существовать. Хотя глава NASA также надеется, что неопознанные летающие объекты появляются не из-за действий какого-либо противника, который находится на Земле.

"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша", — заявил Билл Нельсон.