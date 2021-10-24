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Рогозин поддержал допустившего существование инопланетян главу NASA

Билл Нельсон ранее выразил надежду, что НЛО не являются результатом действий некоего находящегося на Земле противника.

24 октября, 19:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Необъяснимые явления и объекты часто встречаются человечеству. Такое заявление сделал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в посте в "Фейсбуке".

"Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами", — написал Рогозин в ответ на слова директора NASA Билла Нельсона о возможности существования инопланетян.

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Ранее Нельсон в ходе прямого эфира, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато, допустил, что инопланетяне могут существовать. Хотя глава NASA также надеется, что неопознанные летающие объекты появляются не из-за действий какого-либо противника, который находится на Земле.

"Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша", — заявил Билл Нельсон.

Также существование инопланетян допустил и глава космического агентства Украины. По мнению Владимира Тафтая, во Вселенной может быть бесконечное разнообразие форм жизни.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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