Умер польский актёр из "Ва-банка"

Польский актёр театра и кино Кшиштоф Кершновский, известный по ролям в фильмах "Ва-банк" и "Ва-банк-2", умер на 71-м году жизни. Об этом сообщило актёрское объединение teatr tm.

"Мы не думали, что так скоро придётся прощаться. Столько совместных лет, совместной работы, совместной жизни в театре. Трудно выразить в такой момент все чувства, которые у нас на сердце", — говорится в сообщении на странице театра в "Фейсбуке".

Особую популярность Кершновскому принесла роль Нуты в знаменитых комедиях Юлиуша Махульского "Ва-банк" (1981) и "Ва-банк 2, или Ответный удар" (1985). Также актёр сыграл в фильмах "Киллер" (1997), "Суперпродукция" (2002) и других.