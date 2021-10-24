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Умер польский актёр из "Ва-банка"

Кшиштоф Кершновский скончался в возрасте 70 лет.

24 октября, 19:24
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/teatrtm/?__cft__%5B0%5D=AZVLlBnU2fEuD1Wo6L7yva2Bg-aLQ3h20nTJi5wVJmEoJFqAEZTCxoUaEN8M1cS0Ia8dkqj5sSJ6LQan75Fxd_XnqC2nXqXtejVR8V7kcSiRw-RogjKmEFzkyhfJbK0Ktys5IWnEmTClWULrA-ig5s4M&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teatr tm</a></strong></p>

Фото © Facebook / teatr tm

Польский актёр театра и кино Кшиштоф Кершновский, известный по ролям в фильмах "Ва-банк" и "Ва-банк-2", умер на 71-м году жизни. Об этом сообщило актёрское объединение teatr tm.

"Мы не думали, что так скоро придётся прощаться. Столько совместных лет, совместной работы, совместной жизни в театре. Трудно выразить в такой момент все чувства, которые у нас на сердце", — говорится в сообщении на странице театра в "Фейсбуке".

Особую популярность Кершновскому принесла роль Нуты в знаменитых комедиях Юлиуша Махульского "Ва-банк" (1981) и "Ва-банк 2, или Ответный удар" (1985). Также актёр сыграл в фильмах "Киллер" (1997), "Суперпродукция" (2002) и других.

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А ранее Лайф рассказывал, что умер режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин. 3 октября народному артисту России исполнилось 72 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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