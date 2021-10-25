Варфоломей обвинил Россию в неблагодарности

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о неблагодарном поведении России, которую греки "христианизировали и сделали цивилизованной". Такое мнение он привёл в интервью по поводу 30-летия пребывания на патриаршем троне. Когда разговор зашёл о церковной проблеме, возникшей с вручением томоса об автокефалии раскольникам на Украине, Варфоломей заявил, что не поддастся давлению Русской православной церкви в этом вопросе.

По словам Варфоломея, резкая реакция Московского патриархата на автокефалию вызвана якобы "геополитическими целями Москвы". Константинопольский патриарх добавил, что в Фанаре "с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции Московского патриархата" по украинскому церковному вопросу. Он заверил, что принял решение исключительно "в духовных интересах народа Божьего". А в ответ, по словам патриарха, за своё решение он получил лишь "оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения".

"Геополитическое развитие, я не буду судить о хорошем или плохом, вошло в жизнь Церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями <...> Меня беспокоит не столько клевета на меня, сколько попытки ущемить права Константинополя. Но я никогда не сдамся", — рассказал Варфоломей в интервью кипрской газете "Политис".