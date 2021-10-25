Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником, назвав российскую таможню динамичной госструктурой. При этом глава государства подчеркнул необходимость продолжения курса развития диалога с бизнесом и укрепления доверия со стороны общества. День таможенника РФ отмечается ежегодно 25 октября.

"Поздравляю всех российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником, а также с 30-летием создания таможенных органов России, сотрудники которых продолжили лучшие традиции многих поколений своих предшественников. Ведь история отечественной таможенной службы уходит в глубь веков", — сказал Путин в видеообращении.

Российский лидер заметил, что за прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась и в результате ряда преобразований сформировалась в эффективное и сильное ведомство, которое сегодня является прочной опорой для государства, а также надёжно обеспечивает национальные интересы страны.

Глава государства обратил внимание на значимую роль таможенной службы в пополнении федерального бюджета, наращивании внешних торговых связей, а также развитии комфортных условий для ведения бизнеса.

"И в этом заслуга вашего большого сплочённого коллектива. Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу", — добавил Путин.

Президент выразил уверенность в необходимости предъявления высоких требований каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству. При этом широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса и для крупных компаний, указал глава государства.

Путин обратил внимание на вопросы, требующие скорейшего решения. По его словам, существуют резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования и в целом для улучшения качества работы ведомства. Глава государства рассчитывает на продолжение курса развития диалога с бизнесом и укрепление доверия со стороны общества.

В заключение лидер страны ещё раз поздравил всех причастных с праздником и юбилеем и пожелал новых успехов на благо страны.