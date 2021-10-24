"Побеждайте и кайфуйте": Бузова спела "Катюшу" в Сербии
Турнир проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября.
Фото © Instagram / buzova86
Бузова спела "Катюшу" на открытии ЧМ по боксу. Видео © Instagram / buzova86
Российская телеведущая, блогерша Ольга Бузова на открытии чемпионата мира по боксу – 2021 среди мужчин в Сербии исполнила песню "Катюша". Трансляция выступления велась на её странице в "Инстаграме".
"Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" — призвала зрителей Бузова после выступления с "Катюшей".
Чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нём представлено 100 стран и более 650 спортсменов.
А ранее Лайф рассказывал, что Бузова задумалась о политической карьере. Звезда "Дома-2" считает, что могла бы многое привнести в эту сферу.
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