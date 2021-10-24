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"Побеждайте и кайфуйте": Бузова спела "Катюшу" в Сербии

Турнир проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

24 октября, 20:26

Фото © Instagram / buzova86

Бузова спела "Катюшу" на открытии ЧМ по боксу. Видео © Instagram / buzova86

Российская телеведущая, блогерша Ольга Бузова на открытии чемпионата мира по боксу – 2021 среди мужчин в Сербии исполнила песню "Катюша". Трансляция выступления велась на её странице в "Инстаграме".

"Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" призвала зрителей Бузова после выступления с "Катюшей".

Чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нём представлено 100 стран и более 650 спортсменов.

Бузова унизила сестру, намекнув на её бедность, но пиарщик дивы раскрыл, как всё было на самом деле

Бузова унизила сестру, намекнув на её бедность, но пиарщик дивы раскрыл, как всё было на самом деле

А ранее Лайф рассказывал, что Бузова задумалась о политической карьере. Звезда "Дома-2" считает, что могла бы многое привнести в эту сферу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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