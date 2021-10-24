Бузова спела "Катюшу" на открытии ЧМ по боксу. Видео © Instagram / buzova86

Российская телеведущая, блогерша Ольга Бузова на открытии чемпионата мира по боксу – 2021 среди мужчин в Сербии исполнила песню "Катюша". Трансляция выступления велась на её странице в "Инстаграме".

"Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!" — призвала зрителей Бузова после выступления с "Катюшей".

Чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нём представлено 100 стран и более 650 спортсменов.