Нападающий "Зенита" Артём Дзюба разделил первое место с легендой российского футбола Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Он поравнялся с ним в рекорде по количеству забитых голов. В матче со "Спартаком" (7:1) Дзюбе удалось отличиться в пенальти, загнав 143-й мяч в ворота соперника в национальных первенствах.

На третьем месте сейчас находится Александр Кержаков (139), закончивший карьеру в 2017 году. Дзюба большую часть голов забил за петербургский клуб, также он выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". Веретенников большую часть карьеры провёл в "Роторе".

"Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьёй, сказал: "Ждите, скоро вас побью", — рассказывал перед сегодняшним матчем со "Спартаком" Дзюба корреспонденту sports.ru.