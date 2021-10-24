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"Догнать легенду": Дзюба повторил рекорд по числу голов в чемпионатах России

Примечательно, что до исторического для себя матча со "Спартаком" футболист предсказал своё достижение.

24 октября, 20:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPiWVa7hG9r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артём Дзюба</a></p>

Фото © Instagram / Артём Дзюба

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба разделил первое место с легендой российского футбола Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Он поравнялся с ним в рекорде по количеству забитых голов. В матче со "Спартаком" (7:1) Дзюбе удалось отличиться в пенальти, загнав 143-й мяч в ворота соперника в национальных первенствах.

На третьем месте сейчас находится Александр Кержаков (139), закончивший карьеру в 2017 году. Дзюба большую часть голов забил за петербургский клуб, также он выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". Веретенников большую часть карьеры провёл в "Роторе".

"Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьёй, сказал: "Ждите, скоро вас побью", рассказывал перед сегодняшним матчем со "Спартаком" Дзюба корреспонденту sports.ru.

"Сейчас кайфую от футбола": Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020

"Сейчас кайфую от футбола": Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020

Как сообщал Лайф, ранее Дзюба рассказал о мотивации на будущее. Тогда нападающий преодолел отметку в 100 забитых голов за сине-бело-голубых.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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