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Ферстаппен выиграл Гран-при США

Российский гонщик Никита Мазепин смог прийти лишь семнадцатым.

24 октября, 20:46
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/F1/status/1452373750364741642" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter/F1</a></p>

Фото © Twitter/F1

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по "Формуле-1" — Гран-при США. Заезд состоялся в Остине, штат Техас.

Вторым пришёл Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", на третьем месте оказался мексиканец Серхио Перес, который является коллегой Ферстаппена по команде.

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Что же до выступающего за "Хаас" россиянина Никиты Мазепина, то он пришёл лишь семнадцатым. Перед ним финишировал его напарник Мик Шумахер. Следующий этап чемпионата мира будет проведён в Мексике с 5 по 7 ноября.

Ранее Лайф сообщал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1". Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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