Ферстаппен выиграл Гран-при США

Российский гонщик Никита Мазепин смог прийти лишь семнадцатым.

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по "Формуле-1" — Гран-при США. Заезд состоялся в Остине, штат Техас.

Вторым пришёл Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", на третьем месте оказался мексиканец Серхио Перес, который является коллегой Ферстаппена по команде.

Что же до выступающего за "Хаас" россиянина Никиты Мазепина, то он пришёл лишь семнадцатым. Перед ним финишировал его напарник Мик Шумахер. Следующий этап чемпионата мира будет проведён в Мексике с 5 по 7 ноября.