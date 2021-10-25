Американцев шокировали портянки советских солдат

Солдаты США, встретившись с советскими войсками в Европе перед финалом Второй мировой войны, были шокированы тем, что союзники носят портянки вместо носок. О таком историческом факте пишут американские СМИ.

Как отмечает National Interest, тогда как американская и другие западные армии использовали исключительно носки, в Советской армии военнослужащим выдавали лоскуты ткани, которые выполняли ту же роль. Портянки нужно было обматывать вокруг ступней, и они тоже неплохо справлялись со своей задачей.

По словам автора материала, по эффективности портянки можно было сравнить с носками. Они защищали ноги от натирания во время ходьбы, хорошо впитывали влагу и закрывали внутреннюю часть обуви от песка, мелких камней и грязи. Как отмечается, в России совсем недавно отказались от портянок. Автор пишет, что "лучше поздно, чем никогда".