НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американцев шокировали портянки советских солдат

Автор статьи отмечает, что традиция носить такую замену носкам продержалась очень долго.

24 октября, 21:00
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/FootClothFromFinnishDefenceForces.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Солдаты США, встретившись с советскими войсками в Европе перед финалом Второй мировой войны, были шокированы тем, что союзники носят портянки вместо носок. О таком историческом факте пишут американские СМИ.

Как отмечает National Interest, тогда как американская и другие западные армии использовали исключительно носки, в Советской армии военнослужащим выдавали лоскуты ткани, которые выполняли ту же роль. Портянки нужно было обматывать вокруг ступней, и они тоже неплохо справлялись со своей задачей.

По словам автора материала, по эффективности портянки можно было сравнить с носками. Они защищали ноги от натирания во время ходьбы, хорошо впитывали влагу и закрывали внутреннюю часть обуви от песка, мелких камней и грязи. Как отмечается, в России совсем недавно отказались от портянок. Автор пишет, что "лучше поздно, чем никогда".

Финская журналистка удивилась отношению русских к старым вещам

Финская журналистка удивилась отношению русских к старым вещам

А ранее Лайф рассказывал, что финская журналистка удивилась отношению русских к старым вещам. По её мнению, российская культура потребления сформировалась в советском прошлом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1