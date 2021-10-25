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Составлен рейтинг регионов по развитию науки и технологий

На их первую десятку приходится почти две трети инновационных товаров, работ и услуг за 2020 год.

24 октября, 23:46

Коллаж © L!FE  Фото © flickr/U.S. Army RDECOM

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Московская область стали регионами – лидерами по развитию науки и технологий. Такие результаты РИА "Новости" получило по результатам исследования, проведённого на основе данных Росстата.

Как пишет агентство, при анализе учитывалось наличие материальной базы, человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Нижние строчки в рейтинге достались Хакасии, Ненецкому АО и Ингушетии, где в силу разных причин ограничено проведение научных исследований, а также нет передовых производств.

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А ранее Лайф рассказывал, что были названы российские регионы – лидеры по доходам населения. Первые места списка заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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