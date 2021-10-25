Составлен рейтинг регионов по развитию науки и технологий

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская область и Московская область стали регионами – лидерами по развитию науки и технологий. Такие результаты РИА "Новости" получило по результатам исследования, проведённого на основе данных Росстата.

Как пишет агентство, при анализе учитывалось наличие материальной базы, человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Нижние строчки в рейтинге достались Хакасии, Ненецкому АО и Ингушетии, где в силу разных причин ограничено проведение научных исследований, а также нет передовых производств.