Жителям Центральной России пообещали потепление в последнюю неделю октября
Начиная с четверга на термометрах появятся двузначные числа, что на три-четыре градуса выше нормы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В центральном регионе России ожидается потепление до 12 градусов из-за тёплых ветров из Атлантики, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил метеоролог.
"Температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10–12 градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
Такая ситуация будет характерна для центра Европейской России, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней со шквалистым ветром. В МЧС посоветовали оставаться по возможности в помещениях. Во время разгула стихии автомобилистам, как и пешеходам, рекомендуется держаться подальше от деревьев и высотных объектов.
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