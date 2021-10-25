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Жителям Центральной России пообещали потепление в последнюю неделю октября

Начиная с четверга на термометрах появятся двузначные числа, что на три-четыре градуса выше нормы.

24 октября, 23:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В центральном регионе России ожидается потепление до 12 градусов из-за тёплых ветров из Атлантики, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил метеоролог.

"Температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10–12 градусов", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Такая ситуация будет характерна для центра Европейской России, подчеркнул собеседник агентства.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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