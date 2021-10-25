"Впаяют несколько лет": Россияне заявили, что их в Турции отправляют в тюрьму за поджог
По словам молодых людей, помощи со стороны посольства они не получали.
Кадр из видео © Instagram / Дмитрий Коршунов
Российские туристы обратились за помощью из-за необоснованного ареста в Турции. Видео © Instagram / Полина Яськова / Дмитрий Коршунов
Группа российских туристов из семи человек заявила, что их арестовали в турецкой Анталье за поджог, которого они не совершали. Молодые люди утверждают, что гуляли по Ликийской тропе и заметили пожар в лесу. По словам путешественников, они попытались потушить возгорание, но не смогли и вызвали 911. После чего их задержали, а затем поместили в тюрьму. По местным законам им теперь грозит до семи лет заключения.
"Впаяют сейчас несколько лет тюрьмы. Пытаются отправить в Анкару. Семь человек из России, никак консульство не поддерживает, не помогает", — обращаются туристы через свои аккаунты в "Инстаграме".
"Турки нас обвиняют в умышленном поджоге. Я даже не знаю, что в такой ситуации делать. Постарайтесь максимальную огласку придать этому, потому что нам грозит срок", — говорят молодые люди.
Россияне пишут у себя в аккаунтах, что им предоставили адвоката, который, как они утверждают, не разговаривает даже по-английски. Турецкая полиция говорит, что, скорее всего, их депортируют через неделю после официального решения суда. Одна из участниц передала управление аккаунтом своей подруге в России, и теперь друзья и знакомые задержанных туристов пытаются как-то им помочь через размещение в нём информации.
Ранее Лайф сообщал, что появилось видео с места гибели российских туристов в Албании.
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