Возможность получения отцами материнского капитала предложили расширить в России

В законах планируют прописать новые случаи, когда отцы смогут претендовать на получение материнского капитала. Например, расширить такую возможность на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Или на мужчин-россиян, у кого ребёнок родился после 1 января 2020 года, а не имеющая гражданства жена умерла.

Как пишут "Известия", законопроект, уточняющий правила получения отцами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Изменения могут вступить в силу в 2022 году.

"Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки", — сообщили в пресс-службе Минтруда.