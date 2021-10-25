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Возможность получения отцами материнского капитала предложили расширить в России

Также обсуждается возможность разделения этой суммы между детьми, если скончается их родитель-одиночка.

24 октября, 22:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В законах планируют прописать новые случаи, когда отцы смогут претендовать на получение материнского капитала. Например, расширить такую возможность на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Или на мужчин-россиян, у кого ребёнок родился после 1 января 2020 года, а не имеющая гражданства жена умерла.

Как пишут "Известия", законопроект, уточняющий правила получения отцами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Изменения могут вступить в силу в 2022 году.

"Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки", — сообщили в пресс-службе Минтруда.

В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

В Минтруда назвали размер материнского капитала в 2022 году

Ранее Лайф рассказывал, что в Минтруде назвали размер материнского капитала в 2022 году. По сравнению с текущим годом он увеличится примерно на 20 тысяч рублей. Сохранится разница выплат на первого и второго ребёнка.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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