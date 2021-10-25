Титов предложил распространить помощь на бизнес не из реестра МСП

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на фоне введения в России нерабочих дней предложил правительству расширить поддержку на бизнес, который не входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое письмо он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

"Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более", — приводит ТАСС цитату из письма Титова.

Он отметил, что не входящие в реестр МСП компании занимают существенную часть экономики и без поддержки могут стать несостоятельными. Их отсутствие в реестре может объясняться техническими причинами.