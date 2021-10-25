Титов предложил распространить помощь на бизнес не из реестра МСП
В России может возобновиться кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также могут быть введены единовременные выплаты предприятиям.
Борис Титов. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на фоне введения в России нерабочих дней предложил правительству расширить поддержку на бизнес, который не входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое письмо он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
"Предлагаем рассмотреть возможность оказания аналогичной поддержки (выплаты в размере MPOT на одного работника и льготное кредитование) субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр MCП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более", — приводит ТАСС цитату из письма Титова.
Он отметил, что не входящие в реестр МСП компании занимают существенную часть экономики и без поддержки могут стать несостоятельными. Их отсутствие в реестре может объясняться техническими причинами.
Как рассказывал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого в правительстве предложили возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а ещё ввести единовременные выплаты в размере одного МРОТ на занятого.
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