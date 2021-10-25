Гинцбург рассказал, как долго нужно сохранять систему антиковидных QR-кодов

Продлевать систему антиковидных QR-кодов в России нужно до тех пор, пока охват вакцинацией не достигнет 80%. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что эффективность таких ограничительных мер доказана.

"Надо держать эту жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путём QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Гинцбург считает, что если жёстко контролировать наличие QR-кодов, то большинство граждан пройдут вакцинацию уже в течение ближайших двух месяцев. Но если относиться к этому спустя рукава и не будет жёстких границ между вакцинированными и невакцинированными, то волны заболеваемости будут постоянными.