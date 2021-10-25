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Умер 59-летний актёр из "Друзей"

Джеймс Майкл Тайлер в последние годы боролся с раком.

24 октября, 21:49
<p>Кадр из сериала © "Друзья"</p>

Кадр из сериала © "Друзья"

Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. Он известен поклонникам по роли Гюнтера в популярном сериале "Друзья". О кончине звезды сообщили его родные.

"Мир знал его как Гюнтера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актёра, музыканта, борца с раком и любящего мужа", приводит слова родных Тайлера TMZ.

Издание уточняет, что смерть актёра настигла его дома в Лос-Анджелесе. В последнее время он боролся с раком простаты 4-й степени. Онкологическое заболевание диагностировали в 2018 году, и он держал это в секрете три года.

Джеймс сыграл в нескольких крупных проектах, в том числе таких, как "Сабрина — юная ведьма", "Скрабы", "Журнал мод" и других.

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А ранее Лайф рассказывал, что умер польский актёр из "Ва-банка". Кшиштоф Кершновский скончался в возрасте 70 лет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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