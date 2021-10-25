Умер 59-летний актёр из "Друзей"

Американский актёр Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. Он известен поклонникам по роли Гюнтера в популярном сериале "Друзья". О кончине звезды сообщили его родные.

"Мир знал его как Гюнтера из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актёра, музыканта, борца с раком и любящего мужа", — приводит слова родных Тайлера TMZ.

Издание уточняет, что смерть актёра настигла его дома в Лос-Анджелесе. В последнее время он боролся с раком простаты 4-й степени. Онкологическое заболевание диагностировали в 2018 году, и он держал это в секрете три года.

Джеймс сыграл в нескольких крупных проектах, в том числе таких, как "Сабрина — юная ведьма", "Скрабы", "Журнал мод" и других.