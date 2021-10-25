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Кардиолог рассказал о методах снижения давления без лекарств

Врач уточнил, что эти рекомендации касаются только тех людей, у которых показатели повышаются один-два раза в неделю до невысоких величин.

24 октября, 22:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Без лекарственных препаратов справиться с приступами гипертонии можно на ранних этапах заболевания, считает завотделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов. Врач рекомендует для этого избавиться от лишних килограммов, отказаться от вредных привычек, уменьшить потребление соли и начать высыпаться. Также, по его мнению, помогут физические нагрузки в аэробном режиме.

"Даже у больного, у которого, вполне возможно, впоследствии разовьётся гипертоническая болезнь, требующая медикаментозного лечения, на каком-то этапе немедикаментозного лечения будет достаточно", — отметил Иванов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Врач уточнил, что его советы касаются только тех людей, у которых артериальное давление повышается один-два раза в неделю до невысоких величин. При сильных скачках рекомендуется назначение монотерапии или комбинация препаратов из разных групп.

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Как сообщал Лайф ранее, другой кардиолог перечислил смертельно опасные последствия гипертонии. При этом лечение болезни не должно ограничиваться одними таблетками, отметил медик. По его словам, нужен комплексный подход.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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