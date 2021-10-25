Кардиолог рассказал о методах снижения давления без лекарств

Без лекарственных препаратов справиться с приступами гипертонии можно на ранних этапах заболевания, считает завотделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов. Врач рекомендует для этого избавиться от лишних килограммов, отказаться от вредных привычек, уменьшить потребление соли и начать высыпаться. Также, по его мнению, помогут физические нагрузки в аэробном режиме.

"Даже у больного, у которого, вполне возможно, впоследствии разовьётся гипертоническая болезнь, требующая медикаментозного лечения, на каком-то этапе немедикаментозного лечения будет достаточно", — отметил Иванов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Врач уточнил, что его советы касаются только тех людей, у которых артериальное давление повышается один-два раза в неделю до невысоких величин. При сильных скачках рекомендуется назначение монотерапии или комбинация препаратов из разных групп.