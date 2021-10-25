Трусова одержала победу на этапе Гран-при в США

Россиянка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сумме за две программы она смогла набрать 232,37 балла.

На втором месте оказалась тоже россиянка — Дарья Усачёва — с результатом 217,31 балла. Третье место заняла спортсменка из Южной Кореи Ю Ён. Следующий этап серии Гран-при пройдёт 29–31 октября в канадском Ванкувере.