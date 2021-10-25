Трусова одержала победу на этапе Гран-при в США
Российская спортсменка победила, несмотря на травму, которая не давала ей тренироваться в полную силу.
Фото © Twitter / teamtrusova_av
Россиянка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В сумме за две программы она смогла набрать 232,37 балла.
На втором месте оказалась тоже россиянка — Дарья Усачёва — с результатом 217,31 балла. Третье место заняла спортсменка из Южной Кореи Ю Ён. Следующий этап серии Гран-при пройдёт 29–31 октября в канадском Ванкувере.
Ранее Лайф сообщал, что Трусова решила участвовать в этих соревнованиях, несмотря на травму. Она не могла тренироваться в полную силу.
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