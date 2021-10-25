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"Очень динамичный игрок": Молодой российский футболист зажигает в Испании, пока Кокорин и Миранчук сидят на лавке

Положительные отзывы тренера Уная Эмери подкрепляются и достаточно неплохой статистикой нашего талантливого игрока.

24 октября, 21:40
<p>Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Stefano Nicoli/LaPresse via ZUMA Press, Getty Images, Livemedia/IPA via ZUMA Press</p>

Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Stefano Nicoli/LaPresse via ZUMA Press, Getty Images, Livemedia/IPA via ZUMA Press

Десант российских футболистов в странах Европы этим летом пусть и немного, но увеличился. К Александру Головину, Алексею Миранчуку и Александру Кокорину присоединилось ещё несколько игроков. В их числе молодой экс-игрок "Локомотива" Никита Иосифов, который теперь выступает за "Вильярреал" — действующего победителя Лиги Европы. И делает это он достаточно неплохо.

"Мы в него верим"

На прошедшей неделе вышло интервью Нобеля Арустамяна с тремя нашими футболистами, которые играют в Испании. Одним из них был Иосифов, который ныне выступает за вторую команду "Вильярреала", однако тренируется вместе с основой, а недавно и вовсе попал в заявку на матч Лиги чемпионов. И не абы с кем, а с "Манчестер Юнайтед" — одним из самых титулованных клубов планеты, к слову.

Но сыграть против Криштиану Роналду Иосифову было не суждено. Не позволял это сделать счёт в матче и его характер. МЮ, особенно во втором тайме, давил "Вильярреал" по всем фронтам и свои три очка в итоге заработал. Однако рост и уровень доверия к Иосифову и правда впечатляет. Унаи Эмери российский футбол знает прекрасно, а отзывается о 20-летнем игроке более чем лестно.

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

Никита очень здорово работает, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. А мы очень довольны им, потому что этот парень хочет учиться. Он уже адаптировался и очень хочет как можно быстрее выучить язык. По своему футбольному стилю он подходит "Вильярреалу". У него есть такие качества, как скорость, хороший дриблинг, пас. И прежде всего он очень динамичный игрок, — отметил Эмери.

Главный плюс — быстрая адаптация Иосифова. Молодой россиянин совсем не говорит по-испански, но уже чётко выполняет все указания тренера, чем впечатляет Эмери. Специалист не исключает, что наш соотечественник уже совсем скоро получит шанс именно в первой команде.

Мне приятно работать с ним, потому что он всё делает с улыбкой, наслаждается работой, понимает, что у него появилась хорошая карьерная возможность. Ему всё нравится, нравится жизнь на базе. А мне нравится, что он тренируется с основным составом, хоть и играет за вторую команду. Мы начали заявлять Никиту на матчи Примеры, он летал с нами в Манчестер. Так что мы в него верим, — добавил Эмери.

"Мы очень довольны им": Эмери рассказал об адаптации молодого россиянина Иосифова в "Вильярреале"

"Мы очень довольны им": Эмери рассказал об адаптации молодого россиянина Иосифова в "Вильярреале"

Но обнадёживают не только слова Уная Эмери, но и статистика Иосифова. В пяти матчах третьего испанского дивизиона он сумел отличиться трижды. В числе тех, кому он забивал, — "Альбасете" или же фарм-клуб "Севильи". Больше Иосифова в команде забивает лишь 19-летний испанец Хуан Карлос Арана, у которого в активе четыре гола.

Поэтапное покорение Испании у Иосифова началось очень даже неплохо. Обнадёживают тренировки с основной командой, где молодой россиянин сможет многому научиться. Как будет дальше — покажет лишь время. Не исключено, что он получит шанс именно в "Вильярреале", а может быть, и уйдёт в аренду в другой клуб. Что тоже будет неплохо.

В Италии всё грустно

Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Livemedia/IPA via ZUMA Press

Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Livemedia/IPA via ZUMA Press

Куда грустнее на этом фоне ситуация у нашего десанта в Италии. Алексей Миранчук и Александр Кокорин, кажется, окончательно разочаровали местную прессу и болельщиков, которые достаточно откровенно критикуют россиян. Но если Миранчука есть за что, то с Кокориным всё гораздо сложнее.

Александр в своей "Фиорентине" просто-напросто не играет. От слова совсем. Даже на замену Кокорин не выходил очень давно. А теми шансами, что были ему даны, он не воспользовался. Теперь история приобрела ещё более любопытный поворот — Кокорин получил травму и пропускает уже два матча кряду. Где и при каких обстоятельствах это случилось — история умалчивает. Сначала были жалобы на "переутомление мышц". Теперь же на общее состояние.

Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет

Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет

Досадно и то, что Кокорин не играет в очень непростой для клуба момент. Лидер атак "Фиорентины" Душан Влахович наотрез отказывается продлевать с клубом из Флоренции контракт. Разумеется, что "фиалки" будут искать форварда на смену молодому сербу. Вот тут бы и мог пригодиться Кокорин, но... он травмирован.

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС /  Livemedia / IPA via ZUMA Press

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС /  Livemedia / IPA via ZUMA Press

Тот, кто в полной мере наслаждается флорентийскими каникулами, — это легендарный Кокогол, который купил туристический пакет Беналуан в агентстве. Этот пакет включает в себя экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность обедать в столовой спортивного центра с командой, — написал о Кокорине итальянский журналист Бенедетто Феррара.

Алексей Миранчук упорно продолжает предпринимать попытки прорваться в состав "Аталанты", но получается это с переменным успехом. Долгое время Джанпьеро Гасперини вообще не давал нашему футболисту играть, причём даже со скамейки запасных. Свой шанс он получил в недавнем матче Лиги чемпионов против МЮ, но воспользоваться им не смог.

Итальянская пресса и болельщики в очередной раз разочаровались в игроке сборной России. Самое яркое тому подтверждение — "награда" худшему игроку матча против "Манчестера". И отдали ему её именно фанаты "Аталанты". Впрочем, те же самые болельщики считают, что Миранчук заслуживает ещё одного шанса в команде из Бергамо.

Что будет с Кокориным, Головиным, Миранчуком и Черышевым: Агент рассказал о судьбе наших футболистов за границей

Что будет с Кокориным, Головиным, Миранчуком и Черышевым: Агент рассказал о судьбе наших футболистов за границей

Однако журналист Симоне Форнони считает, что зимой "Аталанте" нужно срочно избавляться от россиянина, ибо вложенные в него деньги — 15 миллионов евро за трансфер и ещё полтора миллиона зарплаты — он абсолютно не оправдывает. Хотя ещё в прошлом сезоне всё было совсем неплохо.

Гасперини никогда не скрывал, что Миранчук в командной иерархии никогда не был на вершине, при этом подчёркивая, что он — очень хороший парень. На личном уровне проблем нет, но очевидно, что в игровом плане есть проблема, которую подтверждают факты. Миранчук бесполезен и в планы не входит. Придётся отпустить его в зимнее трансферное окно, — подчёркивает журналист.

Любопытная картина складывается в Европе. Пока молодой Иосифов получает самые лестные отзывы и делом доказывает, что не зря уезжал из России, опытные Миранчук и Кокорин тем же похвастать не могут. Понятно, что речь идёт о совершенно разном уровне турниров, но и Иосифов никогда не был такой звездой, как экс-игроки "Локомотива" и "Зенита". Кажется, что пришло время именно нашего молодого таланта. Раскрыться и показать себя во всей красе. Иначе будет как у Миранчука и Кокорина — сплошное разочарование.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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